Ребенок погиб на заброшенной стройке в Ставрополье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Стены и перекрытия на заброшенной стройке в Ставропольском крае начали рушиться во время того, как на ней играли трое детей, один из них погиб, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы Главного управления МЧС по краю Олег Дегтярев.

"Сегодня поступило сообщение о том, что около 18:30 на заброшенной стройке школы в селе Рагули по улице Советской возле площади упала стена и плиты перекрытия. На этой стройке играли трое несовершеннолетних детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата", - сказал Дегтярев.

По его словам, этот ребенок погиб, его тело найдено на месте обрушения перекрытия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Между тем, следственное управление СК РФ по краю сообщает, что по данному факту проводится проверка.

"По предварительным данным, вечером 2 июня 13-летний мальчик со сверстниками играли на стройке в селе Рагули. В это время обрушилось перекрытие постройки, в результате чего ребёнок погиб", - сказано в сообщении.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.