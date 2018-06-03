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Пропавшую в Кемеровской области девочку нашли мертвой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Завершены поиски семилетней девочки, пропавшей 29 мая в городе Белово (Кемеровская область), сообщило СУ СКР по региону.

По информации следственных органов, тело пропавшей было обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице. "Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. (...) По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь", - говорится в сообщении.

Однако СКР подчеркивает, что будут отрабатываться все возможные версии произошедшего. Проведена процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти девочки. Расследование дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), продолжается.

Как сообщалось, девочка пропала в микрорайоне "Чертинский" 29 мая около 15:00 (11:00 по московскому времени), когда ушла гулять. В поисках ребенка принимали участие сотрудники МЧС и волонтеры.

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Теги: Кемеровская область
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