Роскосмос проведет аудит и только потом определитcя с планами на будущее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новое руководство госкорпорации "Роскосмос" проводит оценку ее текущего состояния, после чего определится с ближайшими планами, заявил журналистам и.о. первого заместителя генерального директора госкорпорации Николай Севастьянов.

"Нужно говорить в целом о Роскосмосе. Сейчас идет аудит небольшой. Через месяц где-то мы дадим вам ответ на эти вопросы", - сказал Севастьянов, отвечая на вопрос о новых планах руководства Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назначил Севастьянова на его нынешнюю должность. Об этом он написал 1 июня в твиттере.

Генеральный конструктор "Газпром - космические системы", бывший руководитель РКК "Энергия" имени С.П.Королева, кандидат технических наук Севастьянов Николай Николаевич назначен исполняющим обязанности 1-го заместителя генерального директора Государственной корпорации @roscosmos pic.twitter.com/tYfFUOXUir — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 июня 2018 г.

В свою очередь, Рогозин был назначен главой Роскосмоса указом президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2018 года.