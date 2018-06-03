В России

Роскосмос проведет аудит и только потом определитcя с планами на будущее

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новое руководство госкорпорации "Роскосмос" проводит оценку ее текущего состояния, после чего определится с ближайшими планами, заявил журналистам и.о. первого заместителя генерального директора госкорпорации Николай Севастьянов.

"Нужно говорить в целом о Роскосмосе. Сейчас идет аудит небольшой. Через месяц где-то мы дадим вам ответ на эти вопросы", - сказал Севастьянов, отвечая на вопрос о новых планах руководства Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назначил Севастьянова на его нынешнюю должность. Об этом он написал 1 июня в твиттере.

В свою очередь, Рогозин был назначен главой Роскосмоса указом президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2018 года.

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Теги: Роскосмос
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