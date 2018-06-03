Двое грузчиков в "Шереметьево" украли чемодан иностранца с $11 тыс.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали подозреваемых в краже денежных средств из багажа авиапассажира на сумму 11000 долларов США, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту "Шереметьево" были установлены и задержаны два грузчика, 1988 и 1982 годов рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса "Лондон - Москва" и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира", - сообщила представитель министерства.

Ранее в дежурную часть Управления на транспорте МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на рейсе Лондон - Москва-Калининград у гражданина Великобритании пропало из багажа 11000 долларов США, уточнила Волк.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража), проводятся следственные мероприятия. Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу", - добавила официальный представитель МВД.