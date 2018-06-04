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Экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Толоконский ушел с поста советника мэра Новосибирска

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Новосибирской области, Красноярского края и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Виктор Толоконский покинул пост главного советника мэра Новосибирска.

"Заявление он написал сам. По собственному желанию", - сообщил "Интерфаксу" мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он также добавил, что Толоконский на посту советника оказывал муниципалитету серьезную поддержку.

Толоконский занимал пост мэра Новосибирска с 1996 года, с 2000 по 2010 год - губернатор Новосибирской области. В 2010 году был назначен полпредом президента РФ в СФО.

В 2014 г. Толоконский был назначен врио губернатора Красноярского края, в этом же году победил на выборах в этом регионе с результатом более 63% голосов. В конце сентября 2017 года он ушел в отставку и вернулся в Новосибирск.

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Теги: Новосибирск, Виктор Толоконников
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