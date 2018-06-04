МВД предложит ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МВД планирует ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Мы разработали законопроект, который ужесточает ответственность за кражи денежных средств с банковских карт", - сказал Колокольцев в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

Он отметил, что МВД отмечает рост числа мошенничеств с использованием современных технологий.

"Сегодня уже развиваются совсем другие виды мошенничеств, поэтому мы готовим соответствующих специалистов, чтобы более качественно реагировать на изменения, эволюцию преступности", - сказал министр.