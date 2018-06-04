В Марий Эл женщина с 2-месячным водительским стажем сбила пенсионерку с внуком

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пожилая женщина и ее внук попали под колеса легкового автомобиля в Йошкар-Оле (Марий Эл), ребенок погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

По данным ведомства, накануне на улице Строителей за рулем "Киа" при съезде с дороги на дворовую территорию не пропустила и сбила двух пешеходов - 64-летнюю женщину и 7-летнего мальчика.

Ребенок от полученных травм скончался на месте, пенсионерка с различными травмами была госпитализирована в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело.

УГИБДД отмечает, что стаж управления транспортными средствами у водителя составляет два месяца.