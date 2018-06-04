Власти Петербурга отказались от туристической символики Артемия Лебедева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга расторг договор с дизайн-студией Артемия Лебедева, ранее разработавшей символику северной столицы за 1 рубль.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального управления ФАС, договор был расторгнут 23 апреля. Комитет по развитию туризма письменно уведомил об этом антимонопольное ведомство (письмо имеется в распоряжении редакции). Права на серию логотипов возвращены студии Лебедева.

Ранее Санкт-Петербургское УФАС России потребовало от городских властей расторгнуть договор на разработку туристической символики со студией Лебедева. Законность предписания подтвердил арбитражный суд Северо-Западного округа.

Иск к Смольному подала маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". Суд признал, что в силу закрытых отношений между комитетом и студией Лебедева другие дизайн-студии были лишены возможности заключить со Смольным аналогичный договор.

"Студия Лебедева" разработала логотипы для туристических проектов Санкт-Петербурга в 2014 году. Логотип города в разных вариациях активно используется при создании полиграфической продукции, в том числе информационных материалов для туристов.