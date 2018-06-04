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Росприроднадзору отказали во взыскании с аэропорта "Домодедово" 834 млн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в понедельник отказал Департаменту федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу (Росприроднадзор по ЦФО) во взыскании с ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (МАД, Московская область) 834,4 млн рублей вреда, "причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства".

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Третьи лица - администрация городского округа Домодедово и Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

Арбитражный суд Московской области 15 мая отклонил иск Росприроднадзора к ООО "МАД" о взыскании 37,4 млн руб. за вред, "причиненный водному объекту вследствие нарушения водного законодательства".

В марте 2017 года Росприроднадзор сообщал о "многочисленных жалобах граждан" касательно сильных загрязнениях нефтепродуктами реки Муранихи в Домодедовском районе. Ведомство проверило сбросы из ливневого коллектора неподалеку от топливозаправочного комплекса (ТЗК) аэропорта "Домодедово" и зафиксировало, что предельно допустимое содержание в них нефтепродуктов "превышено более чем в 100 раз". Ущерб, согласно сообщению Росприроднадзора, предварительно оценивался в "сотни миллионов рублей". В "Домодедово" тогда заявляли, что по результатам внутренних проверок сточных и дренажных систем утечки не были выявлены.

Вместе с тем в ноябре 2017 года МАД обращался в Арбитражный суд Мособласти с требованием обязать Росавиацию и подведомственное ей ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД") оборудовать аэродром водоочистными сооружениями. МАД - одна из структур, управляющих терминальным комплексом "Домодедово". Примыкающий к нему аэродром является собственностью ФГУП "ААД", который сдает его в аренду.

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Теги: Росприроднадзор, Домодедово
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