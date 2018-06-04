В РФ определились с концепцией возвращаемой ракеты-носителя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские ученые разрабатывают проект возвращаемой ракеты-носителя, которая будет приземляться как самолет. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов.

"Изучив все подобные проекты, специалисты пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение самолетным способом", - сказал Герасимов.

В понедельник пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщила о завершении аванпроекта возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг.

Герасимов отметил, что в АО "Экспериментальный механический завод имени Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК") функционирует Центр аэрокосмических технологий, который совместно с Фондом перспективных исследований и "Роскосмосом" занимается проработкой такой технологии.

"В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой".