В Роскомнадзоре раскритиковали блокировку российских СМИ на Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре раскритиковали действия украинских властей, блокирующих российские СМИ и заявили, что в России ответных мер в отношении СМИ Украины не введено.

"На территории Российской Федерации ответных мер по блокировке ресурсов украинских СМИ не введено. В российском сегменте интернета блокируется доступ только к материалам, содержащим запрещённую информацию, в том числе материалам экстремистских организаций. Украинские ресурсы, работающие в России в рамках правового поля, блокировкам не подвергаются", - заявил в понедельник "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Позиция украинских властей в отношении российских информационных ресурсов является деструктивной и не соответствующей демократическим принципам свободы слова", - отметил он.

2 мая Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) принял решение вслед за США расширить антироссийские санкции, в том числе в отношении российских СМИ.

24 мая указом президента Украины Петра Порошенко были введены санкции в отношении Первого канала, России-24, НТВ, Рен ТВ, ТНТ-Телесеть, Национальной медиа группы, Нашего радио, МИА "Россия сегодня" и РИА Новости-Украины. 29 мая украинские провайдеры начали ограничивать доступ к данным ресурсам.