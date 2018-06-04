Госстройнадзор Петербурга признал нелепым строительство моста вплотную к жилому дому

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Строительство моста через Малую Неву вплотную к жилому дому на Ремесленной улице в Петербурге - это нелепость, считает начальник Госстройнадзора города Евгений Ким.

"Не могу ничего прокомментировать, кроме как возмутиться такими нелепостями, которые встречаются в жизни. Я тоже смотрю на это (мост Бетанкура, построенный вплотную к зданию - ИФ) с ужасом и думаю: какая-то нелепость", - сказал Ким на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс" в понедельник.

Ким был назначен начальником Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года.

"Мы ведем надзор за строящимися объектами, выдаем разрешение на строительство и на ввод. То, что идет в процессе эксплуатации - это касается и сооружений, и дороги, и жилых домов, и других зданий - это уже не наша зона ответственности", - пояснил чиновник.

Жители дома на Ремесленной улице, 5 давно жаловались на шумное строительство участка моста в непосредственной близости к их дому.

13 мая, когда мост был открыт, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин встретился с жильцами и пообещал им разрешить сложившуюся ситуацию. "Все решения, связанные с обследованием жилых помещений и отселением жильцов из дома на Ремесленной, 5 нами приняты. Сегодня этим занимается активно администрация района, глава района Громов Иван. Более того, ежедневно мне докладывают о динамике. Три человека получили первые смотровые адреса. Один житель согласился с переездом на новые жилые площади, два человека в стадии размышления", сказал Албин.

Он отметил, что по поручению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко город будет заниматься решением проблем каждой семьи в доме индивидуально. "Я хочу извиниться перед вами, потому что действительно, когда рукой можно дотянуться от парадной до моста, - это ненормально. Это ошибка на стадии изысканий, проектирования, комплексная ошибка", - добавил Албин.

В свою очередь, жительница дома Ирина Семёнова сообщила "Интерфаксу", что с жильцами дома на Ремесленной, 5 по-прежнему не ведут диалога.

"Все хотят переехать. Нет такого, чтобы кто-то хотел остаться в доме. Здесь проживают 63 семьи, более 100 человек. Ситуация после визита И.Албина никак не изменилась. Все на том же уровне: никто с нами не общается, на диалог не идёт, ни о каком расселении даже не слышно", - сказала она.

Мост был построен в рамках подготовки Петербурга к чемпионату мира по футболу.