"Интерфакс" составил рейтинг регионов РФ по экологической эффективности бизнеса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" опубликовала рейтинг регионов России по экологической и энергетической эффективности бизнеса, в него впервые включен Крым.

Для подготовки рейтинга использованы оценки в общей сложности 5424 предприятий из 84 субъектов РФ за исключением Севастополя. Оценка проведена с использованием подготовленных "Интерфаксом" в конце 2017 года рейтингов фундаментальной эффективности предприятий. Эти рейтинги учитывают данные об удельной энергоёмкости производственных процессов, об образовании отходов, о выбросах в атмосферу, сточных водах и устойчивости природных экосистем в местах размещения предприятий.

В Топ-10 рейтинга эколого-энергетической эффективности регионального бизнеса - 2018 вошли Республика Чувашия, Калужская и Белгородская области, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Удмуртская Республика, Ненецкий округ, Республика Марий Эл, Нижегородская область и Республика Татарстан.

Первоначально для рейтинга все регионы ранжированы по пяти отдельным критериям: энерго-ресурсной, технологической, экосистемной эффективности бизнеса, а также динамике эффективности и прозрачности раскрытых показателей. По сумме мест в пяти субрейтингах проведено интегральное ранжирование. Отдельно подведены итоги по каждому из пяти названных критериев.

В субрейтинге энерго-ресурсной эффективности лучший результат зафиксирован для бизнеса в Астраханской области.

Недавно созданная добывающая промышленность Ненецкого округа обеспечила северной автономии самые высокие показатели технологической эффективности и максимальный среднегодовой темп роста эффективности.

Сочетание высокой устойчивости природных экосистем и низкой интенсивности воздействий на среду восстанавливаемой экономики Чеченской Республики лежит в основе её лидерства по критерию экосистемной эффективности.

Наибольшую прозрачность экологической отчетности продемонстрировали предприятия Республики Крым, активно включившиеся в программу Года Экологии.

Впервые составители рейтинга подготовили для каждого субъекта РФ краткие обзоры положения в рейтинге и значений каждого критерия в сравнении с соседними или аналогичными регионами. В обзорах названы компании, показатели которых позитивно или негативно влияют на общий рейтинг региона.