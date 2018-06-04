Путин сменил первого замглавы МЧС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Владимира Степанова. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном ресурсе правовой информации.
Другим указом Путина заместителем главы МЧС назначен Андрей Гурович.
Андрей Гурович занимал с мая 2015 года должность руководителя столичного Управления Федерального казначейства.
Согласно биографии, размещенной на сайте Управления, он родился 4 сентября 1973 года в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской области.
В 1995 году окончил Московский государственный горный университет по специальности "Экономика и планирование", в 2009 году - Современную гуманитарную академию по специальности "Юриспруденция".
С 1992 по 2006 год работал в различных коммерческих организациях, прошел путь от грузчика до генерального директора. С 2001 по 2006 год - помощник председателя Комитета по безопасности Госдумы.
В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу, позже стал начальником Управления тылового обеспечения ФМС России.
В январе 2010 г. перешел в Федеральное казначейство на должность заместителя начальника Административного управления. С июня 2010 г. - начальник Административного управления.
12 мая 2015 г. назначен на должность руководителя Управления Федерального казначейства по Москве.
Государственный советник РФ 1 класса. Кандидат экономических наук.