Батут с детьми перевернулся в ленинградском поселке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Трое детей пострадали во Всеволожском районе Ленинградской области, где опрокинулся надувной батут, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в понедельник.

Инцидент произошел в понедельник в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти.

"По предварительным данным, в результате происшествия в медицинское учреждение обратились родители 7-летней девочки и 8-летнего мальчика. Данные третьего ребенка уточняются, он был отпущен в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи осматривают место происшествия, ищут владельца аттракциона и устанавливают обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы публикуют с места инцидента фотографии спущенного надувного батута, который, как следует из комментариев, опрокинулся.

В понедельник в Ленинградской области ветрено.