Батут с детьми перевернулся в ленинградском поселке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Трое детей пострадали во Всеволожском районе Ленинградской области, где опрокинулся надувной батут, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в понедельник.
Инцидент произошел в понедельник в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти.
"По предварительным данным, в результате происшествия в медицинское учреждение обратились родители 7-летней девочки и 8-летнего мальчика. Данные третьего ребенка уточняются, он был отпущен в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи осматривают место происшествия, ищут владельца аттракциона и устанавливают обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Очевидцы публикуют с места инцидента фотографии спущенного надувного батута, который, как следует из комментариев, опрокинулся.
В понедельник в Ленинградской области ветрено.