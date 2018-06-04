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Кучерена прокомментировал предложение ограничить доступ России к базе Интерпола

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Предложение ряда британских политиков ограничить доступ России к базе данных Интерпола - это стремление политизировать международную полицейскую организацию, заявил глава Общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена.

"Интерпол создавался для решения странами определенных вопросов уголовно-правовой политики, это единая кровеносная система, и она всегда была вне политики", - сказал "Интерфаксу" Кучерена в понедельник.

По его словам, "только не здравомыслящие политики могут говорить о каких-то ограничениях, запрете доступа к базе данных Интерпола".

Как считает адвокат, "подобные предложения высказывают политики, которые чувствуют свою ущербность". "Если политик думает о своей стране, ее взаимоотношениях с другими государствами - он человек разумный и никогда не будет говорить подобных вещей только из-за того, что кого-то там задержали", - отметил А.Кучерена.

Ранее испанская полиция задержала британского финансиста Уильяма Браудера на основании ордера на арест, выданного Россией. Вслед за этим группа британских парламентариев выступила с инициативой ограничить доступ РФ к базам данных Интерпола.

Касаясь существа подобных идей, Кучерена заявил, что "это просто невозможно, поскольку есть Устав, Генеральная ассамблея Интерпола, есть соответствующие органы, которые решают те или иные вопросы функционирования организации".

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