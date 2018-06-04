Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой
В России

Певец Леонтьев отменил концерт в Туле по состоянию здоровья

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Народный артист России Валерий Леонтьев отменил выступление в Туле, почувствовав недомогание за несколько часов до начала концерта.

"Дорогие друзья мои! Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле - разовый случай. Давление действительно было высоким, и медики настояли на отмене. Все мы - люди, и я - не исключение, случается и так...", - написал Леонтьев на своей странице в Instagram.

Концерт артиста должен был пройти в понедельник в Городском концертном зале. Однако пришедшим на концерт зрителям объявили, что 69-летний певец приедет в Тулу повторно 30 сентября. Все ранее купленные билеты действительны.

Ранее СМИ сообщали, что Леонтьева отвезли в столичную клинику, однако его пресс-служба опровергла эту информацию. Как отметила пресс-секретарь певца Татьяна Федоткина, он не госпитализирован. "У него просто поднялось давление и ничего больше. У него тяжеленный тур по Дальнему Востоку, если вы откроете его график, вы увидите, какой у него безумный тур", - сказала представитель певца.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Валерий Леонтьев, Тула
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
 Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
 Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
 Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублейПодробнее
 Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам
Наиболее острые проблемы решаются сразуПодробнее
 РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкцияхВ РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум

Трамп лично сообщит Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фото Подробнее

Забастовка машинистов метро привела к транспортному коллапсу в Тбилиси

Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня

Аукцион Christie's в Лондоне выручил около 7 млн фунтов на торгах русского искусства

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 38 человек

Путин заявил о применении советского оружия обеими сторонами конфликта в Донбассе

Экзит-полл показал победу Якубовича на праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы

Швейцарские банки заморозили средства Вексельберга в франках

"Ренова" намерена подать на банки в суд Подробнее

Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Раскрытие информации о налоговых нарушениях крупнейших компаний отложили на 2020 год

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности в России до 11,1% в 2018 году

Помощник госсекретаря США обсудит визовые вопросы во время поездки в Москву

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Приговор Роману Сущенко, закон о контрсанкциях и приглашение Ким Чен Ына в Россию Подробнее

SocGen заплатит более $1,3 млрд штрафов в США и Франции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru