Певец Леонтьев отменил концерт в Туле по состоянию здоровья

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Народный артист России Валерий Леонтьев отменил выступление в Туле, почувствовав недомогание за несколько часов до начала концерта.

"Дорогие друзья мои! Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле - разовый случай. Давление действительно было высоким, и медики настояли на отмене. Все мы - люди, и я - не исключение, случается и так...", - написал Леонтьев на своей странице в Instagram.

Концерт артиста должен был пройти в понедельник в Городском концертном зале. Однако пришедшим на концерт зрителям объявили, что 69-летний певец приедет в Тулу повторно 30 сентября. Все ранее купленные билеты действительны.

Ранее СМИ сообщали, что Леонтьева отвезли в столичную клинику, однако его пресс-служба опровергла эту информацию. Как отметила пресс-секретарь певца Татьяна Федоткина, он не госпитализирован. "У него просто поднялось давление и ничего больше. У него тяжеленный тур по Дальнему Востоку, если вы откроете его график, вы увидите, какой у него безумный тур", - сказала представитель певца.