Правительство утвердило порядок работы механизма спецсчетов для госзакупок

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, следует из текста правительственного постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

Этим документом, подготовленным ранее Минфином РФ, утверждены требования к договорам спецсчетов, требования к соглашениям о взаимодействии оператора электронной торговой площадки (ЭТП) с банком и порядке взаимодействия участников закупки при обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре за счет банковской гарантии. Большая часть утвержденных правительственным постановлением норм вступает в силу с 1 июля текущего года.

При этом утвержденный правительством РФ документ учитывает ряд предложений участников рынка закупок, которые ранее ими высказывались в ходе заседаний рабочих групп при Минфине, конференций и других мероприятий. Так, например, в постановлении отсутствует требование о наличии у участника закупки только одного спецсчета (присутствовало в первой версии документа - ИФ). При этом в постановлении оговорена возможность использования поставщиками имеющихся у них банковских счетов в качестве специальных - после заключения дополнительных соглашений с соответствующими банками.

Также правительственное постановление, по сути, устанавливает упрощенный режим открытия спецсчетов на период до 1 января 2019 года. Так, до этой даты договоры об открытии спецсчетов смогут заключать банки и участники закупок, внесенные в реестр участников закупок и получившие аккредитацию на одной из электронных торговых площадок (ЭТП).

Еще одно из положений правительственного постановления определяет срок вступления в силу правила взаимодействия участников закупок (поставщиков и заказчиков) и оператора ЭТП при предоставлении поставщиком банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в торгах. Эти правила начнут действовать с 1 июля 2019 года. До этого поставщики смогут вносить обеспечение заявок на участие в электронных закупочных процедурах только в виде денежных средств с использованием спецсчетов.

В настоящее время ЭТП самостоятельно занимаются размещением средств, поступивших от участников закупок в качестве обеспечения заявки. С 1 июля текущего года вступят в силу поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), по которым закупки госкомпаний у субъектов МСП должны проводиться в электронной форме на ЭТП, аккредитованных для проведения госзакупок и в соответствии с новыми же нормами закона "О контрактной системе" (44-ФЗ, также вступают в силу с 1 июля - ИФ). Последние предусматривают, что средства обеспечения заявок на участие в закупках должны размещаться на спецсчетах уполномоченных банков.

По оценке экспертов, в настоящее время требованиям, которые будут предъявляться к уполномоченным банкам, удовлетворяют 22 банка. Из них 18 не работают на постоянной основе в сфере госзакупок.

Участники рынка считают, что вступление этой нормы в силу создаст банкам ряд сложностей. Как технического (подготовка информсистем банков к ведению спецсчетов и обеспечение соответствующего взаимодействия с ЭТП и ЕИС в области закупок), так и организационного плана (массовое, 300-400 тыс., открытие спецсчетов со стороны бизнеса в относительно короткий промежуток времени).

В свою очередь руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова отмечала в апреле "Интерфаксу", что в настоящее время нет значительных проблем с технологией открытия с 1 июля текущего года спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках.

"Банки опасаются не столько того, что не смогут справиться с самим фактом открытия большого числа спецсчетов, сколько со сроками для их открытия в целях соблюдения норм 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"), - сказала Демидова. - Они должны посмотреть заявителям (на открытие спецсчета) "в лицо", знать их подноготную, историю".