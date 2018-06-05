Госдума разрешила банкам блокировать кредитные карты при подозрении о хищении средств

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения о хищении с них средств.

Закон легализует практику банков приостанавливать в срок до двух суток операцию в том случае, если она носит подозрительный характер. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

Предполагается, что при подозрении о хищении банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В том случае, если получено разрешение владельца, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.