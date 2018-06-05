Житель Барнаула получил ожоги при попытке сделать селфи на крыше поезда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На станции Повалиха в Алтайском крае обнаружен с сильными ожогами местный житель, попытавшийся сделать фотографию с крыши поезда, сообщает во вторник пресс-центр Алтайского линейного управления МВД РФ.

"Поступило сообщение, что на станции недалеко от вагона одного из грузовых поездов лежит мужчина с телесными повреждениями. Выяснилось, что 23-летний житель Барнаула хотел сфотографировать себя на телефон, находясь на крыше грузового вагона, задел контактный провод плечом и получил травмы. Экстремал, попытавшийся сделать опасное селфи, получил сильный ожог тела и электротравму", - говорится в сообщении.

Свидетель инцидента вызвал скорую помощь и полицию. Врачи срочно госпитализировали мужчину в одну из больниц Барнаула. Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку.