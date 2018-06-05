Комитет Госдумы счел неактуальной идею о штрафах за объявления в СМИ об интим-услугах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о штрафах в размере до 100 тысяч рублей для тех, кто размещает в СМИ объявления об услугах сексуального характера.

Председатель комитета Леонид Левин заявил, что "тема, которая была актуальна четыре-пять лет назад, сегодня потеряла свою актуальность, эта проблема лежит в другой плоскости".

Соответствующую инициативу внесла еще в 2013 году группа депутатов от "Единой России".

Проект предусматривает поправки в закон "О средствах массовой информации", кроме того, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится норма о "размещении в СМИ объявлений, содержащих информацию об оказании услуг сексуального характера".

Это предлагается наказывать административным штрафом в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Авторы инициативы говорили, что многие печатные СМИ допускают размещение на своих страницах объявлений физических и юридических лиц об организации досуга, предоставлении апартаментов, саун, массажа, обеспечении сопровождения, стриптизе и иных услугах. "Эти объявления являются завуалированной формой объявлений об оказании сексуальных услуг. Подобные объявления размещаются лицами, организующими занятие проституцией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем, подчеркивали парламентарии, организация занятия проституцией является уголовным преступлением. "С учетом сказанного, размещение в СМИ указанных объявлений представляется не только оказывающим негативное влияние на общественную нравственность, но и способствующим распространению указанных правонарушений и преступлений", отмечается в пояснительной записке.

В Госдуме связывали появление этого законопроекта с конфликтом между некоторыми депутатами и газетой "Московский комсомолец", опубликовавшей нелицеприятную статью о трех женщинах - членах фракции "Единая Россия". В рамках этого конфликта ряд депутатов, представляющих руководство "Единой России", обращали внимание на публикацию на страницах "МК" объявлений сексуального характера и говорили, что это недопустимо.