Летевший из Китая во Францию самолет сел в РФ из-за плохого самочувствия ребенка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Китая во Францию, совершил посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за ухудшения состояния находившегося на борту ребенка, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.

"Самолет сел примерно в 16:25 (14:25 по московскому времени). Ребенку стало плохо. Рейс еще не вылетел", - отметил представитель аэропорта.

По его словам, госпитализация ребенку не потребовалась. "Помощь была оказана в полном объеме. По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт. Ожидается, что самолет вместе с ребенком вскоре вылетит в пункт назначения", - сказал собеседник агентства.