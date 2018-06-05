КС заявил, что арест за повторное нарушение правил митинга не нарушает Конституцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ опубликовал четыре определения на положения об административной ответственности за нарушения при проведении митингов, вынесенные по жалобам участников оппозиционных акций в Петербурге.

С жалобами в КС обращались Тимофей Городилов, Андрей Пивоваров, Николай Артеменко и Андрей Жексимбаев. Отказные определения суда опубликованы во вторник на сайте КС.

Пивоваров, Артеменко и Жексимбаев, в частности, оспаривали часть 8 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая, как полагают заявители, нарушает Конституцию, так как устанавливает непропорционально суровое административное наказание за повторное нарушение, не повлекшее серьезных последствий.

Суд не стал принимать жалобы к рассмотрению из-за несоответствия закону о КС РФ, но в отказных определениях отметил, что в системе действующего правового регулирования возможность назначения административного ареста за административное правонарушение, предусмотренное оспариваемым положением, сама по себе не может рассматриваться как несоразмерное, непропорциональное и не согласующееся с конституционным принципом равенства конституционных прав и свобод граждан.

При этом КС подчеркнул, что оценка обоснованности назначения заявителю в качестве административного наказания за совершенное правонарушение административного ареста, будучи связанной с установлением и исследованием фактических обстоятельств его конкретного дела, не входит в компетенцию КС РФ. То есть, относится к компетенции судов общей юрисдикции.

В отказном определении на жалобу Артеменко суд добавил, что установление более строгой административной ответственности за повторное совершение лицом административного правонарушения по оспариваемым частям статьи 20.2 не может рассматриваться как выходящее за пределы полномочий законодателя, установленные Конституцией РФ.

Городилов и Жексимбаев также оспаривали положения части 1.2 статьи 29.5 КоАП РФ, в соответствии с которой дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 20.2 и 20.2.2 (нарушения порядка проведения митинга), рассматриваются по месту выявления административного правонарушения.

В своем отказном определении на жалобу Городилова КС отметил, что, в соответствии с частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ, по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. В то же время часть 1.2 статьи 29.5 КоАП РФ предусматривает, что дела, предусмотренные статьями 19.3, 20.2 и 20.2.2 , рассматриваются по месту выявления административного правонарушения.

Как отмечает КС, это "объясняется спецификой названных административных правонарушений, состоящей в том, что они могут совершаться одновременно и в одном и том же месте значительным числом граждан, в частности участниками публичного мероприятия".

Массовость нарушений объективно может создать ситуацию, затрудняющую своевременное производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями, когда значительное число дел об административных правонарушениях подлежали бы рассмотрению одним судом, говорится в определении суда.

"Данное регулирование направлено, в том числе, на защиту прав лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, так как позволяет обеспечить оперативное рассмотрение их дел", - отмечается в документе.

Часть 1.2 статьи 29.5 КоАП РФ не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном в его жалобе аспекте, заключил суд.

Пивоваров, Артеменко, Городилов и Жексимбаев задерживались после акций оппозиции в 2017-2018 годах, суды назначали им административные аресты, поскольку нарушения были повторными.