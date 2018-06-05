Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске из-за заболевшего ребенка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Китая во Францию, сел в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за плохого самочувствия находившегося на борту ребенка, сообщили агентству "Интерфакс" в аэропорту.

"Самолет сел примерно в 16:25 (14:25 по московскому времени). Ребенку стало плохо. Рейс еще не вылетел", - отметил представитель аэропорта.

По его словам, госпитализация ребенку не потребовалась.

"Помощь была оказана в полном объеме. По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт. Ожидается, что самолет вместе с ребенком вскоре вылетит в пункт назначения", - уточнил собеседник агентства.

Как отметили в правительстве Югры, недомогание было выявлено у двухлетнего ребенка из Франции. "Врачи Нижневартовска оказали медпомощь двухлетнему пассажиру вынужденно севшего самолета", - говорится в сообщении.