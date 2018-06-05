Косачев призвал не переоценивать предложение Италии пересмотреть санкции против РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о необходимости пересмотра системы санкций ЕС против России не стоит переоценивать, хотя это и является позитивным сигналом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Италия вполне встроена в ЕС, рычаги влияния у лидеров Союза и у Брюсселя на любое государство-члена ЕС имеются. Мы прекрасно знаем, как лидеры других государств выступали в том же духе, но когда приходило время голосовать, то даже самые "евросмутьяны" не выбивались из строя. Поэтому пока не будем переоценивать сигналы из Рима", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, заявление нового итальянского премьер-министра о намерении пересмотреть систему европейских санкций к России - "весьма позитивный сигнал, не меньше, но - пока - и не больше".

"Безусловно, позиция страны из большой европейской пятерки уже не может игнорироваться другими лидерами ЕС. И тот факт, что теперь Италия будет на европейских площадках продвигать идею пересмотра подходов к санкциям, конечно же - большой плюс для всей Европы", - полагает сенатор.

Как отметил Косачев, "капля камень точит, и критическая масса позиций за полную или частичную отмену антироссийских санкций будет копиться и дальше".

"Увы, часто это оговаривается какими-то подвижками в ситуации на Донбассе, а это означает, что Европа фактически стала заложником Киева, который по своему усмотрению то обостряет, то "притормаживает" ситуацию в противостоянии с ДНР и ЛНР", - сказал он.

А поэтому, считает Косачев, "все может закончиться на том же, на чем ЕС споткнулся сейчас - бесконечные требования к России и полное попустительство Украине". "Хотелось бы иметь больше оптимизма, но пока буду осторожен", - заключил сенатор.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщает во вторник агентство АНСА.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Конте, выступая в сенате Италии.