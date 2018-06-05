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Peugeot-Citroen отзовет в РФ 19,7 тысяч машин из-за проблем с электрикой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российское представительство французского автопроизводителя Peugeot-Citroen ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает в РФ 19,696 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen различных моделей.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 10,954 тыс. Peugeot (4007) и 8,734 тыс. Citroen C-Crosser, реализованных с февраля 2008 г. по сентябрь 2014 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов", - отмечается в сообщении. На отзываемых автомобилях будет заменен электродвигатель стеклоочистителя и одна из тяг механизма стеклоочистителя.

Кроме того, отзывается один Peugeot Partner и два Citroen Berlingo, реализованные в январе 2018 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта. Причина отзыва - неисправность внутреннего компонента блока управления подушек безопасности, который в рамках работ будет заменен.

Также будут отозваны пять Citroen С3 Aircross, реализованных в феврале 2018 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства. Причиной отзыва является особенность расположения электрического жгута - от возможного соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира электрический жгут может быть поврежден. Данный узел будет проверен и отремонтирован.

Уполномоченные представители ООО "Пежо Ситроен Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Теги: Peugeot, Citroen
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