Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пятый Дальневосточный медиасаммит, участниками которого стали журналисты, медиаэксперты, представители органов власти и институтов развития региона, общественных объединений, в среду начал работу во Владивостоке.

"Очень приятно, что пятый год удается проводить такой форум. С каждым годом он становится все интереснее. Форум стал уже традиционным, журналисты гордятся тем, что они побывали на форуме во Владивостоке, обменялись опытом, послушали выступления спикеров. Я надеюсь, что он будет развиваться и дальше", - сказал на открытии форума председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Пятый Дальневосточный Медиасаммит проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

В среду на площадке форума пройдет пленарная дискуссия, состоится более 70 секций с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров.

Программа разделена на несколько направлений: дискуссии и круглые столы для печатных и интернет СМИ, телевизионных и радиожурналистов, для сотрудников пресс-служб.

Также запланированы мастер-классы по правовому обеспечению деятельности журналиста, менеджменту и маркетингу медиапроектов, мультимедийной журналистике, SMM и для представителей пресс-служб.

Завершит саммит работу 8 июня.

Дальневосточный Медиасаммит проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока и организован Приморским отделением Союза журналистов России, администрацией Приморского края и Тихоокеанским Медиасоюзом.