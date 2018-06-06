Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В области капитального ремонта жилищного фонда наблюдаются системные просчеты, вскрыты факты нецелевого использования собираемых с жильцов средств, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на совещании в Хабаровске.

"Вскрыты факты нецелевого использования средств фонда капитального строительства. Не обеспечивается сохранность от инфляции собираемых взносов - деньги хранятся на счетах в банках без начисления процентов", - отметил Чайка.

К системным просчетам в области капремонта жилых домов генпрокурор отнес несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств.

"Распространены факты неправомерного включения аварийного жилья с износом свыше 70% в программу капитального ремонта (...) Только в Иркутской области властями запланирован ремонт свыше 1,3 тыс. таких домов", - сказал генпрокурор.

Всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале выявлено 6,4 тыс. нарушений законности в сфере капитального ремонта.