Главные новости
6июняВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июняВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ РоссииЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
В России

Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов

Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонта

Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Капитальный ремонт жилых домов в Новосибирске
Фото: ТАСС, Евгений Курсков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В области капитального ремонта жилищного фонда наблюдаются системные просчеты, вскрыты факты нецелевого использования собираемых с жильцов средств, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на совещании в Хабаровске.

"Вскрыты факты нецелевого использования средств фонда капитального строительства. Не обеспечивается сохранность от инфляции собираемых взносов - деньги хранятся на счетах в банках без начисления процентов", - отметил Чайка.

К системным просчетам в области капремонта жилых домов генпрокурор отнес несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств.

"Распространены факты неправомерного включения аварийного жилья с износом свыше 70% в программу капитального ремонта (...) Только в Иркутской области властями запланирован ремонт свыше 1,3 тыс. таких домов", - сказал генпрокурор.

Всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале выявлено 6,4 тыс. нарушений законности в сфере капитального ремонта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЖКХ, Юрий Чайка
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж
Пожар не удается потушить более четырех часовПодробнее
 Жаров останется главой РоскомнадзораЖаров останется главой Роскомнадзора
Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин НосковПодробнее
 Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
 Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июняВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ РоссииЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЭкономика"Связной" откажется от бренда "Евросеть"СпортСборные России и Турции по футболу сыграли вничьюЭкономикаПрезидент Австрии заявил о преимуществе российского газа перед СПГ из США 

Что случилось этой ночью: среда, 6 июня

Уголовное дело против бывшего директора "Дальспецстроя" и последствия снижения акциза на бензин Подробнее

Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия

Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияРанее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный" Подробнее

Бывший директор Дальспецстроя попал под подозрение в хищении

Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов

Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовГенпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонта Подробнее

Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 75 человек

Ученикам приморской школы заменили грамоты с символикой Украины

Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке

В ходе спецоперации в Афганистане в течение недели убиты 28 боевиков

Банк ВТБ начал выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Уссури"

Путин оценил шаги КНДР в миру на Корейском полуострове

Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензин

Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензинГлава Банка России не предполагает снижения цен Подробнее

Оппозиционная партия призвала президента Абхазии добровольно уйти в отставку

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уменьшилась с 12 до 6 гектаров

СБУ открыла уголовное производство по факту обнародования в украинских СМИ "списка сорока семи"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru