В Перми начались раскопки на предполагаемом месте расстрела Михаила Романова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Поисковые работы на возможном месте расстрела Великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона начались на трех участках в районе Вышки-2 в Перми, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора региона.

Раскопки продлятся до 17 июня.

В поисковых мероприятиях участвуют представители США: руководитель поисков Петр Сарандинаки из фонда "S.E.A.R.C.H.", следователь-криминалист Брук Шауб, судебный геофизик Джордж Дэвенпорт, историк Стивен Джексон, судебный ботаник Кристал Страус; представители России: археолог Дмитрий Зенюк, член исторического культурного фонда "Обретение" Любовь Маркова и учредитель этого фонда Нелли Зенкова.

Перед началом раскопок специалисты провели большую архивную работу, изучив более двух тысяч исторических документов.

Кроме того, поисковая группа общается с местными жителями, чтобы получить историческую справку о месте раскопок.

Ученые считают, что с большой долей вероятности нашли место расстрела. "Для определения уровня земли 1918 года будет проложена проверочная траншея. Во время раскопок будут применяться различные научные методы для выявления аномалий, которые могу указывать на расположение человеческих останков", - отмечается в сообщении.

Если останки будут найдены, то их передадут в СКР для расследования дела об убийстве членов императорской семьи.

Младший брат Николая II великий князь Михаил Романов был расстрелян в Перми в июне 1918 года в возрасте 39 лет.