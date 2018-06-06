Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Около двух третей россиян ничего не знают о состоявшихся месяц назад в разных городах РФ акциях, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального, и почти каждый пятый из тех, кто знает о них, убежден, что их участникам заплатили, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Акции проходили 5 мая в различных городах РФ под названием "За право быть гражданином России". В Москве, по оценке полиции, на акцию вышло 1,5 тыс. человек, 300 участников были задержаны. В Петербурге правоохранительные органы насчитали 2 тыс. участников.

61% респондентов сообщили, что впервые услышали об акциях 5 мая во время опроса, тогда как в курсе оказались более трети респондентов (39%), в том числе 9% опрошенных ответили, что хорошо знают об этих акциях, а 30% сказали, что "что-то слышали об этом".

Что касается мотивов для участия в акциях, то около трети (32%) тех, кто оказался в курсе событий, полагают, что люди приняли в них участие из "недовольства тем, что власть не учитывает интересы граждан". 20% респондентов данной категории считают, что людей побудила выйти на акции "поддержка Алексея Навального".

19% опрошенных из числа тех, кто был в курсе проведения акций, убеждены, что многие участники были мотивированы на платной основе, а 9% респондентов считают главным мотивом любопытство. Показательно, что такой мотив как стремление выразить протест, не назвал ни один опрошенный.

Из тех, кто оказался в курсе событий, менее трети положительно отнеслись к участникам акций 5 мая: 17% с уважением и 12% с симпатией. Почти половина опрошенных (47%), знавших о протестах, сказала, что не испытывает к участникам акций никаких особых чувств.

3% респондентов данной категории сообщили социологам, что испытывают злость по отношению к участникам акций, а позавидовал им лишь 1% из тех, кто оказался в курсе событий.

В целом, по результатам опроса, более 70% респондентов не поддерживают идею проведения такой акции. При этом 41% опрошенных ответили "определенно нет", а 31% - "скорее нет".

Идею проведения подобных акций в той или иной мере поддерживают лишь 17% россиян. При этом 6% на соответствующий вопрос ответили "определенно да", а 11 % - "скорее да".

Что касается оценки правомерности действий сотрудников правоохранительных органов при задержании участников акций, то менее четверти респондентов (23%) высказали мнение, что "силовые органы превышали свои полномочия". Треть опрошенных придерживается мнения, что представители силовых структур действовали в рамках закона. 45% опрошенных затруднились дать какой-либо ответ.

Опрос был проведен 24-30 мая текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.