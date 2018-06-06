Отопительный сезон возобновили в Заполярье из-за холодов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В отдельных муниципалитетах Мурманской области из-за холодной погоды вновь включают отопление.

Так, в среду отопления включат в населенных пунктах Печенгского района. Ранее подачу тепла возобновили в Кировске и Коашве. При этом в Мурманске отопительный сезон не прекращался.

По данным мурманского Гидрометцентра, в настоящее время в Мурманской области облачная с прояснениями погода, местами наблюдается дождь и снег, сильный ветер. Синоптики предупреждают, что ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Рекордно долгий отопительный сезон в Мурманской области был в 2017 году. Из-за холодной погоды в столице Заполярья центральное отопление работало до 9 июня.