Росприроднадзор и полиция начали проверку на Челябинском цинковом заводе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с управлением Росприроднадзора по Челябинской области проводят в среду проверку соблюдения природоохранного законодательства и выемку документов на территории ПАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ).

"На территории Челябинского цинкового завода в среду проводится комплекс оперативных мероприятий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе ЧЦЗ агентству подтвердили факт проверки. "Действительно, на ЧЦЗ в настоящее время идет проверка, в которой принимают участие представители ГУ МВД по Челябинской области, Росприроднадзора, ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений - ИФ)", - сообщила пресс-секретарь завода Наталья Васильева.

"Она (проверка - ИФ) не является чем-то экстраординарным, а проводится в логике тех мероприятий по проверке соблюдения норм природоохранного законодательства, которые коснулись уже практически всех крупных промышленных предприятий", - отметила Васильева.

Представитель ЧЦЗ добавила, что у предприятия запросили информацию об источниках выбросов, в том числе о выведенных из эксплуатации. "Хочется подчеркнуть, что ЧЦЗ открыт для диалога, всю требуемую документацию мы оперативно предоставили", - сказала Васильева. По ее словам, в настоящее время проверяющие производят замеры на источниках выбросов непосредственно на территории завода.

Министр экологии по Челябинской области Сергей Лихачев ранее заявил, что проверки промышленных предприятий будут и далее проводиться на регулярной основе. Он также добавил, что в них задействованы "все силовики". "Нет задачи сразу всех крушить, уничтожать или, как говорит наш президент, "кошмарить". (. . .) Но если люди не понимают наших обращений, не делают тех мероприятий, которые необходимы, тогда вступают в силу более жесткие меры", - добавил Лихачев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции провели обыски на двух заводах "Мечела" в Челябинской области - ПАО "Челябинский металлургический комбинат" и ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции".

"Челябинский цинковый завод" является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе. "Уральская горно-металлургическая компания" контролирует 95,57% акций.