Врачей в Калмыкии будут премировать за обнаружение рака на ранней стадии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Калмыкия запустит социальный проект по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на врио министра здравоохранения Юрия Кикенова.

"В рамках проекта специалист независимо от профиля за обнаружение онкологии на ранней стадии будет премироваться за каждый выявленный случай - от 3 до 5 тысяч рублей", говорится в сообщении.

Кроме того, власти Калмыкии в 2018 года планируют закупить 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и обновить оборудование в детских медицинских учреждениях. Также в республике планируется приобрести мобильный медицинский комплекс, который будет курсировать между населенными пунктами с населением до 100 человек.