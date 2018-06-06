Глава Совета судей призвал коллег не выкладывать в соцсети фото дорогих покупок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рекомендовал судьям и членам их семей быть скромнее и воздерживаться от публичной демонстрации в соцсетях дорогостоящих покупок.

"Для большинства граждан - это вопрос личного выбора и воспитания, для судьи и членов его семьи эти действия неэтичны", - сказал Момотов на заседании членов Клуба имени Дмитрия Замятнина, созданного для обсуждения вопросов развития судебной системы в России.

Глава судейского сообщества заметил, что "соцсети заполнены фотографиями дорогих покупок, видами гостиничных номеров, ювелирных изделий и прочих вещей, которые некоторые пользователи считают нужным продемонстрировать общественности", подчеркнув, что для судей и их родственников "выставлять напоказ те или иные аспекты своей частной жизни" недопустимо.

По словам Момотова, речь идет не о законности приобретения той или иной дорогостоящей вещи, которая может быть куплена вполне на законных основаниях, а об этической стороне публичности подобного рода приобретений. Он добавил, что специфика профессии судьи состоит в том, что "законодательные и этические ограничения распространяются не только на него, но и на его родственников, которые не должны совершать действий, наносящих урон авторитету судебной власти".