В России

Superjet столкнулся с птицами при посадке в Салехарде

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал" при посадке в аэропорту Салехарде в среду столкнулся с птицами, воздушное судно не получило повреждений, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На борту Sukhoi Superjet, следовавшего из московского аэропорта "Домодедово", находились 33 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Специалисты авиакомпании осмотрели двигатели самолета и проверили работоспособность систем. "Повреждений не обнаружено, самолет смог выполнить следующий рейс", - отметили в пресс-службе.

В результате обратный рейс по маршруту Салехард - "Домодедово" был задержан на два часа.

Заместитель по наземному обслуживанию аэропорта Салехарда Валерий Терещенко сообщил агентству "Интерфакс", что столкновение произошло на пробеге, когда самолет уже приземлился.

"Это произошло на земле, потому что фрагменты птиц были найдены на полосе. Если бы это случилось при посадке, фрагментов мы бы не нашли", - отметил Терещенко.

По его словам, самолет столкнулся с двумя мелкими птицами, относящимися к отряду воробьиных.

"У нас есть орнитологическая служба с соответствующим оборудованием по отпугиванию птиц, но - весна, есть сезонная миграция птиц. Этот фактор опасности (столкновения с мелкими пернатыми - ИФ) присутствует", - сказал собеседник агентства.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, выполняет перевозки между городами округа и за его пределами.

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Теги: Салехард
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