Прокуратура проверит безопасность судоходства в центральной России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры в связи с началом туристического сезона в центральной части России проводят масштабную проверку речных судоходных компаний, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в среду.

"С учетом начала навигации на внутренних водных путях РФ и открытия "высокого" туристического сезона организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства и эксплуатации внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении.

Проверки поручено провести транспортным прокурорам в Москве, Московской, Тверской, Рязанской и Воронежской областях. "При их проведении будет проверено выполнение обязательных требований к государственной регистрации и идентификации судов, наличие судовых документов, лицензий на перевозку пассажиров, квалифицированного экипажа, соблюдение требований санитарно-эпидемиологической, экологической, пожарной безопасности в ходе осуществления пассажирских перевозок", - отметили в ММТП.

Кроме того, будет дана оценка готовности уполномоченных органов государственной власти к выполнению своих функций по обеспечению безопасности на внутреннем водном транспорте.