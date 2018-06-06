Петербурженка нашла в Ленинградской области окаменелости гигантского моллюска

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга нашла на берегу реки Тосно в Ленобласти окаменелости гигантского моллюска и древней мшанки, сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Отмечается, что находки были сделаны еще в начале 2000-х годов, но женщина лишь недавно обратилась с ними к ученым СПбГУ.

"Все достаточно просто: это представитель рода Endoceras - крупный головоногий моллюск, дальний родственник современных наутилусов, но более древний и примитивный", - цитирует пресс-служба специалиста по мезозойским позвоночным, доцента университета Павла Скучаса.

По его словам, окаменелости около 470 млн лет, это ордовикский период.

"Размер этого морского хищника составлял более метра, хотя встречаются эндоцерасы и до пяти-семи метров в длину. Их раковина имела заостренную, даже ракетообразную форму, а охотились моллюски на трилобитов и других животных, включая наших родственников - примитивных позвоночных (бесчелюстных)", - отмечает пресс-служба.

Фрагменты эндоцерасов встречаются в известняках, которые использованы в отделке Гатчинского дворца, и даже на напольных плитах во внутренней галерее и на первом этажездания Двенадцати коллегий (перед музеем-квартирой Менделеева).

На второй находке петербурженки след оставила древняя мшанка - колониальное морское животное с ветвистыми щупальцами. Оно жило в ордовикский период на дне теплого моря - тогда часть современной Балтии находилась в Южном полушарии. Как отмечает пресс-служба, мшанок можно встретить и в современных морях и даже в пресноводных водоемах Ленинградской области.

"Сегодня в Ленинградской области немало мест, где даже непрофессионалы могут наткнуться на древнюю окаменелость, к примеру, на трилобита - морского членистоногого, или древнего головоногого моллюска, родственника современного кальмара или осьминога", - отмечается в сообщении университета.

Окаменелости древних моллюсков, в частности, можно найти в Саблино и на берегу реки Лава у Ладожского озера. Ученые СПбГУ призывают жителей Петербурга и области сообщать о необычных находках, которые могут стать поводом для научного открытия.