Кабмин РФ решил не обязывать иностранные арбитражи работать через представительство

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Иностранным арбитражным учреждениям не нужно будет обязательно создавать представительства в России, чтобы иметь право на администрирование споров, следует из правительственных поправок в закон о третейском разбирательстве.

Законопроект, устанавливающий правила работы иностранных арбитражей в России, готовится ко второму чтению в Госдуме. В текущей версии он гласит, что эти учреждения должны будут создать в РФ обособленное подразделение и подтвердить наличие "широко признанной международной репутации".

Но в середине мая на Петербургском международном юридическом форуме председатель правительства Медведев дал понять, что этот подход может быть смягчен. "Правительством России готовится законопроект, который облегчает для иностранных арбитражных учреждений, обладающих широко признанной репутацией, получение прав администрировать споры в России", - говорил премьер.

Анонсированное смягчение заключается в том, что обособленные подразделения будут нужны только в том случае, если "арбитражное учреждение намерено осуществлять деятельность по администрированию арбитража внутренних споров", говорится в тексте поправок ("Интерфакс" ознакомился с документом). Таким образом, у тех учреждений, которые намерены вести дела, относящиеся к сфере применения закона о международном коммерческом арбитраже, не будет обязанности создавать представительства, объяснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения поправок.

У иностранных арбитражей есть интерес к России, говорил в ноябре заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, несколько арбитражных учреждений из первой мировой десятки думают над обращением за разрешением работать в России, а "как минимум два близки к подаче заявки". При этом Гальперин подчеркивал, что Минюст позитивно оценивает этот процесс. "Для нас важно, чтобы крупные иностранные арбитражные учреждения с признанной репутацией пришли в Россию, делились своим опытом", - говорил замминистра.

Арбитражное разбирательство в РФ пережило в 2017 году масштабную реформу, завершившую предшествующий 15-летний период "нулевого" регулирования. "Сам по себе в нашей стране не возник действительно профессиональный независимый конкурентоспособный арбитраж", - констатировал Гальперин. Зато появилось много порочных практик, среди которых самыми распространенными и опасными были "карманные" арбитражи, созданные при крупных корпорациях и банках, а также "третейские суды", которые лишь имитировали разбирательства.

Часть игроков этого серого рынка попробовали мимикрировать, в частности с помощью деклараций, что они обеспечивают разрешение споров по процедуре ad hoc - без ведения постоянной деятельности. Но новые правительственные поправки закрывают эти лазейки. В них говорится, что организациям, не получившим разрешения правительства, которое требуется после реформы, запрещаются любые действия, необходимые для проведения арбитража, получение каких-либо сборов, а также реклама и осуществление "публичного предложения функций по осуществлению арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора".

Еще одно предложение правительства ко второму чтению "арбитражного" законопроекта - это облегчение ряда процедур. В частности, рассмотрение споров, вытекающих из соглашений участников юридического лица, может проводиться при отсутствии специальных правил арбитража корпоративных споров - по общим стандартам.

В настоящий момент право вести арбитраж в РФ могут только четыре институции - Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, Арбитражный центр при РСПП и Российский арбитражный центр при НКО "Российский институт современного арбитража". Итоги реформы на юрфоруме Медведев оценил так: "В России создана система профессионального арбитража, которая соответствует международным практикам".