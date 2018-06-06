Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
В России

Кабмин РФ решил не обязывать иностранные арбитражи работать через представительство

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Иностранным арбитражным учреждениям не нужно будет обязательно создавать представительства в России, чтобы иметь право на администрирование споров, следует из правительственных поправок в закон о третейском разбирательстве.

Законопроект, устанавливающий правила работы иностранных арбитражей в России, готовится ко второму чтению в Госдуме. В текущей версии он гласит, что эти учреждения должны будут создать в РФ обособленное подразделение и подтвердить наличие "широко признанной международной репутации".

Но в середине мая на Петербургском международном юридическом форуме председатель правительства Медведев дал понять, что этот подход может быть смягчен. "Правительством России готовится законопроект, который облегчает для иностранных арбитражных учреждений, обладающих широко признанной репутацией, получение прав администрировать споры в России", - говорил премьер.

Анонсированное смягчение заключается в том, что обособленные подразделения будут нужны только в том случае, если "арбитражное учреждение намерено осуществлять деятельность по администрированию арбитража внутренних споров", говорится в тексте поправок ("Интерфакс" ознакомился с документом). Таким образом, у тех учреждений, которые намерены вести дела, относящиеся к сфере применения закона о международном коммерческом арбитраже, не будет обязанности создавать представительства, объяснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения поправок.

У иностранных арбитражей есть интерес к России, говорил в ноябре заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, несколько арбитражных учреждений из первой мировой десятки думают над обращением за разрешением работать в России, а "как минимум два близки к подаче заявки". При этом Гальперин подчеркивал, что Минюст позитивно оценивает этот процесс. "Для нас важно, чтобы крупные иностранные арбитражные учреждения с признанной репутацией пришли в Россию, делились своим опытом", - говорил замминистра.

Арбитражное разбирательство в РФ пережило в 2017 году масштабную реформу, завершившую предшествующий 15-летний период "нулевого" регулирования. "Сам по себе в нашей стране не возник действительно профессиональный независимый конкурентоспособный арбитраж", - констатировал Гальперин. Зато появилось много порочных практик, среди которых самыми распространенными и опасными были "карманные" арбитражи, созданные при крупных корпорациях и банках, а также "третейские суды", которые лишь имитировали разбирательства.

Часть игроков этого серого рынка попробовали мимикрировать, в частности с помощью деклараций, что они обеспечивают разрешение споров по процедуре ad hoc - без ведения постоянной деятельности. Но новые правительственные поправки закрывают эти лазейки. В них говорится, что организациям, не получившим разрешения правительства, которое требуется после реформы, запрещаются любые действия, необходимые для проведения арбитража, получение каких-либо сборов, а также реклама и осуществление "публичного предложения функций по осуществлению арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора".

Еще одно предложение правительства ко второму чтению "арбитражного" законопроекта - это облегчение ряда процедур. В частности, рассмотрение споров, вытекающих из соглашений участников юридического лица, может проводиться при отсутствии специальных правил арбитража корпоративных споров - по общим стандартам.

В настоящий момент право вести арбитраж в РФ могут только четыре институции - Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, Арбитражный центр при РСПП и Российский арбитражный центр при НКО "Российский институт современного арбитража". Итоги реформы на юрфоруме Медведев оценил так: "В России создана система профессионального арбитража, которая соответствует международным практикам".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Правительство РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

"Росгосстрах" подал иск к СК "Росгосстрах жизнь" на 116,6 млрд рублей

Что произошло за день: среда, 6 мая

Миллионы Захарченко перестали быть вещдоками, россияне нашли виноватых в росте цен на бензин, а Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира Подробнее

В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер

В МЧС РФ предупредили о заморозках в столичном регионе в ночь на четверг

Фотохроника 6 июня

Фотохроника 6 июня6 фото

Огонь со здания Педагогической книги в Москве перекинулся на крышу соседнего дома

Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург в объезд Бологова

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро в среду вечером

Рынок акций РФ в среду вечером показал смешанную динамику индексов

Кабмин РФ решил не обязывать иностранные арбитражи работать через представительство

Налогоплательщики в 2018 году увеличили количество поданных деклараций на 6,4%

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru