"Сургутнефтегаз" опроверг информацию об аварии на Талакане

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" опровергает появившуюся в якутских СМИ информацию о разливе нефти на нефтеперекачивающей станции на Талаканском месторождении.

"По результатам проверки инцидентов на объектах компании "Сургутнефтегаз" в Якутии не зафиксировано", - сообщил "Интерфаксe" пресс-секретарь "Сургутнефтегаза" Алексей Артеменко.

Надзорные органы также не подтвердили агентству информацию об инциденте.

Местные СМИ в четверг распространили информацию со ссылкой на очевидцев о разливе нефти на нефтеперекачивающей станции на Талаканском месторождении на площади 3 кв. км. На распространенном СМИ видео видно, как в темноте на фоне некоего промышленного объекта движутся темные клубы. СМИ заявили, что это фонтанирующая нефть.

Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Якутии. Лицензия на его разработку принадлежит "Сургутнефтегазу".