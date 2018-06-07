Суд рассмотрит по существу иск Прохорова к Навальному 26 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы назначил на конец июня рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному, утверждавшему, что предприниматель дал взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину.

"По результатам досудебной подготовки принято решение о рассмотрении иска по существу 26 июня в 10:00", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Она уточнила, что на заседании в четверг истцами не было заявлено дополнительных требований по иску.

Прохоров просит суд обязать Навального в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения суда опровергнуть содержащиеся на сайте оппозиционера и в YouTube-роликах сведения, не соответствующие действительности. В том числе, речь идет о таком высказывании: "Прохоров покупает себе не средненького пошиба виллу (которая ему-то уж точно не нужна), а одного из высших чиновников правительства России. И, как минимум, 25 миллионов евро - это взятка, оформленная таким простым образом".

Прохоров также требует обязать Навального записать и опубликовать в интернете ролик, в котором он должен зачитать резолютивную часть решения суда по делу, что оспоренный материал содержит сведения, не соответствующие действительности. Кроме того, Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации.

"Согласно статье 291 УК РФ дача взятки должностному лицу является преступлением, то есть нарушением действующего законодательства. Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества и исполнение его сторонами не может быть квалифицировано как дача взятки. Дача взятки может быть подтверждена только одним способом - вступившим в законную силу приговором суда. Однако в отношении Прохорова приговор суда о даче взятки отсутствует", - говорится в исковом заявлении, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Более того, согласно статьям 290, 291 УК РФ дача (получение) взятки подразумевает совершение должностным лицом действий (бездействие) в пользу взяткодателя. Однако ни в публикации, ни в видеофильме Навальный не сообщает, какие именно действия (бездействие) совершил или должен будет совершить (бывший вице-премьер) Александр Хлопонин в пользу Прохорова", - отмечается в заявлении.

В иске также говорится, что "договор купли-продажи недвижимого имущества недействительным не признавался, его совершение с целью, противной основам правопорядка или нравственности (статья 169 ГК РФ), в определенном законом порядке не установлено".