Набережную Симеиза в Крыму реконструируют за 230 млн рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Набережная курортного поселка Симеиз будет реконструирована на юге Крыма, сообщила в четверг пресс-служба Ялтинской администрации.

"Первая часть реконструкции включает в себя работы по подводному укреплению береговой линии и установке специальных бун, которые будут препятствовать размытию пляжа", - говорится в пресс-релизе.

Эти работы планируется завершить за две недели, а с середины сентября текущего года набережная полностью закроется на реконструкцию.

"Основная часть строительных работ - полная реконструкция подпорных стен, дорожного покрытия самой набережной, а также масштабная отсыпка карты пляжа, которая будет расширена практически до скалы Дива", - отмечается в сообщении.

Средства на реконструкцию в размере почти 230 млн рублей выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы реконструкции берегоукрепительных сооружений в Симеизе. По итогам электронного аукциона, госконтракт на осуществление этих работ заключили с ООО "СКИФ" (Ростов-на-Дону).

Симеиз - поселок в Ялтинском регионе Крыма, расположенный у подножия горы Кошка на побережье Черного моря. Основа его экономики - обслуживание отдыхающих.