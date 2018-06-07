Суд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене россиянина Прозорова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест россиянина Виктора Прозорова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сказал представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. По этой же причине не разглашается и фабула обвинения.

Ранее Лефортовский суд Москвы избрал в отношении Виктора Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля.

Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Максимальная санкция по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.

Адвокат Прозорова Анна Бухарова также отказалась от каких-либо комментариев, сославшись на нежелание ее подзащитного разглашать что-либо по существу этого дела.