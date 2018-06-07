Двое детей пострадали при обрушении потолка в бассейне в Ленинградской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области проводится проверка по информации об обрушении потолочного перекрытия в бассейне города Шлиссельбург, сообщает пресс-служба регионального СКР в четверг.

"По предварительным данным, в результате обрушения части потолочного перекрытия бассейна, фрагменты кирпичей упали в воду, где в тот момент находились люди" - говорится в сообщении.

В настоящее время имеются сведения о двух пострадавших детях, у которых зафиксированы телесные повреждения.

На место происшествия выехали следователи территориального следственного отдела, совместно с экспертами и криминалистами.