Суд подтвердил взыскание с издательства "АСТ" 300 тысяч рублей за бренд Tatty Teddy

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в четверг оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 2 апреля решил взыскать с московского ООО "Издательство АСТ" в пользу Carte Blanche Greetings Ltd (Великобритания) компенсацию за нарушение прав на товарный знак медвежонка Tatty Teddy в размере 300 тысяч рублей из требуемых 2 млн рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу ООО "Издательство АСТ".

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда говорится, что суд 2 апреля решил взыскать с ООО "Издательство АСТ" в пользу Carte Blanche Greetings Ltd компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак медвежонка Tatty Teddy (№855249) в размере 150 тыс. рублей и компенсацию за нарушение исключительных прав на изображение персонажа - медвежонка Tatty Teddy - также в объеме 150 тыс. рублей.

В документе отмечается, что апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который 31 января отказал компании Carte Blanche Greetings Ltd в иске к ООО "Издательство АСТ" о взыскании 2 млн рублей компенсации за использование изображения медвежонка Tatty Teddy.

Третьи лица - ООО "Харвест" (Белоруссия) и кипрская AST-RELease Holdings Limited.

Как следует из материалов дела, британская компания ссылается на то, что медвежонок Tatty Teddy является популярным персонажем аудиовизуальных произведений, различных картинок, открыток и популярной игрушкой. В связи с этим обозначение подлежит правовой охране и как самостоятельное произведение живописи, и как персонаж различных произведений.

Carte Blanche Greetings Ltd является правообладателем товарного знака "медвежонок Ми ТУ Ю Тэтти Тедди" (обозначение размещено на лапах и голове медвежонка с голубым носом и заплаткой), что подтверждается договором, заключенным компанией 27 ноября 2000 года с автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом.

Кроме того, истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации (№855249), представляющего собой изображение верхней части туловища и головы медвежонка с голубым носом и заплаткой.

"АСТ", являясь книжным издательством, в течение длительного времени использует изображение медвежонка Tatty Teddy (серый мишка с заплаткой и голубым носом) при иллюстрации книг.

Издательство ранее отказалось урегулировать спор в досудебном порядке, проигнорировав направленную ему претензию.

Книга с оспариваемым изображением реализовывалась на протяжении двух лет, издательство поставляет свою продукцию в 15 крупных московских магазинов, более чем в 100 городов, а также имеет собственный интернет-магазин. Тираж книги - 3 тыс. экземпляров.

По соглашению от 1 декабря 2012 года Carte Blanche Greetings Ltd передала AST-Release Holdings Ltd неисключительную лицензию в части использования изображения Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic в продукции "Книги (тетради) с заданиями/упражнениями по темам...", с правом сублицензирования полученных прав.

По договору от 15 января 2012 года и допсоглашению от 7 декабря 2012 года, заключенным ООО "Издательство АСТ" и AST-Release Holdings Ltd, кипрская компания выдала ООО "Издательство АСТ" сублицензию на использование изображения Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic в "Книгах (тетрадях)...".

Фактически, посчитал суд первой инстанции, доводы истца основаны не на нарушении ответчиком права на персонаж, а на неисполнении ASTRelease Holdings Ltd обязательства по лицензионному договору.

Компания AST-Release Holdings Limited имела право на сублицензирование в пользу ООО "Издательство АСТ", а значит, использование персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic, со стороны ООО "Издательство АСТ" было правомерным, то есть осуществленным на основании лицензии правообладателя, подчеркивалось в решении суда первой инстанции.

Издательство "АСТ" - одно из крупнейших в России, основано в 1990 году.