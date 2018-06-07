Госдума приняла закон о праве таможенников останавливать автомобили для досмотра

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о наделении сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) правом наряду с полицией и сотрудниками автоинспекции останавливать автомобили.

Закон расширяет статью Кодекса об административных нарушениях (КоАП), которая предусматривает штраф за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства. В перечень лиц, которые могут остановить автомобиль, наряду с сотрудниками полиции и должностными лицами по контролю и надзору в сфере транспорта, внесены должностные лица таможенного ведомства.

В пояснительной записке к документу при этом указывается, что речь идет о предоставлении таможенным органам такого права в приграничных регионах РФ для проверки соблюдения таможенного законодательства и для проверки товаров и документов на них. Как пояснял ранее замглавы Минфина Илья Трунин, законопроект необходим для реализации новых норм законодательства о таможенном регулировании.