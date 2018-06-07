Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Коми

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Летевший по маршруту Воркута - Сыктывкар самолет Embraer ОО "Комиавиатранс" совершил аварийную посадку в Усинске,сообщили "Интерфаксу" в местном аэропорту.

"В результате инцидента никто не пострадал. Авиаперевозчик занимается организацией доставки пассажиров к конечной точке маршрута. Специалисты выясняют причины случившегося", - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что самолет с 46 пассажирами и 4 членами экипажа приземлился около 16:30. С судна поступила информация, что у него отказал двигатель.