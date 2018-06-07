Полковника дагестанского МВД арестовали по делу о даче взятки в $2 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца полковника МВД Магомеда Хизриева, обвиняемого в даче взятки в размере $2 млн, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 августа включительно", - огласила судья Елена Абрамова.
Хизриеву предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
После заседания Хизриев заявил, что намерен подать жалобу в Мосгорсуд на решение суда о его аресте.
"Красиво подставили. Буду обжаловать", - сказал он журналистам.
Дело против полковника
Магомед Хизриев и пятеро его предполагаемых сообщников из числа гражданских лиц были задержаны в Москве. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в даче взятки через посредника в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве/
По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере $2 млн за содействие в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ. Общая сумма незаконного вознаграждения, утверждают в СК, составляла $6 млн.