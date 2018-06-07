Глава "Дом.рф" опроверг объединение с ВЭБом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объединение АО "Дом.рф" и ВЭБ не планируется, сообщил журналистам в четверг генеральный директор Дом.рф Александр Плутник.

Ранее информацию о возможном объединении распространил ряд федеральных СМИ.

"Это не так. Юридического объединения с ВЭБом или другими институтами развития у нас не планируется, такие варианты не обсуждались", - сказал Плутник.

Он пояснил, что речь идет о формировании общей платформы для всех институтов развития - Дом.рф, РЭЦ, корпорации МСП, РФПИ и других. ВЭБ в этом случае станет одним из элементов платформы.

"За счет поддержки ВЭБа каждый из этих проектов будет иметь максимальный, синергетический эффект", - добавил Плутник.