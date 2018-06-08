Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Двое взрослых и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Нижнем Тагиле Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Пожар произошел в ночь на пятницу. Погибла супружеская пара (мужчина 1984 года рождения и женщина 1982 года рождения), а также трое детей - девочки двух, четырех и десяти лет.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Для того, чтобы установить точные причины гибели людей, назначены и судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.