В России

Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Концерн "Техмаш" завершит разработку полностью роботизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ближайшие несколько лет, сообщил "Интерфаксу" глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По его словам, концерн ведет активные работы по этому направлению.

Ранее главный конструктор тульского НПО "Сплав" (входит в "Техмаш") Борис Белобрагин сообщил, что предприятие разрабатывает новое поколение РСЗО.

"Цех будет оснащен новейшим оборудованием. Многие операции будут происходить без участия человека. Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы", - сказал Белобрагин, выступая на церемонии запуска новых производственных мощностей для выпуска РСЗО "Торнадо-С".

В декабре 2016 года Владимир Лепин, занимавший на тот момент пост гендиректора "Сплава", сообщил "Интерфаксу", что в РФ, как и в других странах, ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышения его эффективности.

"Основные тенденции в развитии ракетного вооружения традиционны: дальше, точнее, эффективнее. В этих направлениях работают и за рубежом, и у нас. Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы", - отметил Лепин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Техмаш
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Обвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делуПодробнее
 Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
"Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
 Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
 Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. КороткоЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаЭммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы Подробнее

Российских страховщиков будут санировать по аналогии с банками

Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет

Мэр Новосибирска не будет баллотироваться в губернаторы региона

В ходе спецоперации в Назрани блокированы два боевика

Что случилось этой ночью: пятница, 8 июня

Эхо "прямой линии", "силы быстрого реагирования" против России и триумф "Вашингтона" Подробнее

Овечкин признан самым полезным игроком Кубка Стэнли

Явлинский обсудил с Собяниным участие "Яблока" в выборах мэра Москвы

Хабаровский губернатор собрался лично найти работу пожаловавшемуся Путину авиастроителю

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

Власти назвали дезинформацией жалобу Путину на закрытие школы в алтайском селе

После "прямой линии" в Приамурье решили проверить жалобы на снижение зарплат медработникам

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru